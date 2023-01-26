Гутцайт: Не исключаю, что Украина будет бойкотировать участие в Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян и белорусов к соревнованиям .

"МОК подтвердил свои санкции против правительств государств-агрессоров, а также свою солидарность с украинскими спортсменами и нашей Олимпийской семьей. Однако также началась дискуссия о возможности участия в соревнованиях атлетов со всех стран, особенно между которыми продолжаются войны.

Заявление МОК по итогам заседания Исполкома 25 января 2023 года фактически является описанием ситуации, которая сложилась в Олимпийском движении в связи с полномасштабной агрессией России, начатой ​​во время Олимпийского перемирия. Она недавно обсуждалась узким кругом лиц на так называемом Олимпийском саммите, куда пригласили представителей только трех НОКов (США, КНР и РФ).

В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, которые брали слово, выступили против этого до завершения агрессии РФ. Для всего украинского спортивного сообщества — это принципиальный вопрос. В этом нас поддерживает и Президент нашего государства, и все общество.

Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК.

Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях.

Безусловно, наши национальные спортивные федерации должны усилить коммуникацию с международными федерациями, чтобы запрет остался в силе. Примером является Национальный комитет спорта инвалидов Украины, который совместно с партнерами добился приостановления членства России и Международного параолимпийского комитета.

Без согласия МПК, МОК вряд ли сможет выработать какие-либо решения по этому вопросу. Кроме того, действуют санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов.

В настоящее время продолжается работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продолжения санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Если нас не услышат, я не исключаю возможности, при которых мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", — написал Гутцайт на своей странице в сети Facebook.