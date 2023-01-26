Канада объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Известно количество

Сегодня, 26-го января, министр обороны Канады Анита Ананд на специальном брифинге объявила об очередном пакете помощи для Украины. В частности, стало известно, что Канада передаст Киеву четыре танка Leopard 2.

"Эти высококачественные бронированные машины дают солдатам тактическое преимущество на поле боя благодаря своей великолепной мобильности, огневой мощи и живучести", - сказали в министерстве.

Кроме танков, Канада передаст Украине запасные части и боеприпасы. Вооружение отправят в Украину в ближайшие недели. Также власти оставили открытой возможность передачи новых танков Leopard в будущем.