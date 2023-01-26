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Канада объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Известно количество

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Объявила министр обороны Анита Ананд

Канада объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Известно количество

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Сегодня, 26-го января, министр обороны Канады Анита Ананд на специальном брифинге объявила об очередном пакете помощи для Украины. В частности, стало известно, что Канада передаст Киеву четыре танка Leopard 2.

"Эти высококачественные бронированные машины дают солдатам тактическое преимущество на поле боя благодаря своей великолепной мобильности, огневой мощи и живучести", - сказали в министерстве.

Кроме танков, Канада передаст Украине запасные части и боеприпасы. Вооружение отправят в Украину в ближайшие недели. Также власти оставили открытой возможность передачи новых танков Leopard в будущем.

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В статье: война с россией
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Источник:
canada.ca

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