Канада объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Известно количество
Объявила министр обороны Анита Ананд
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Сегодня, 26-го января, министр обороны Канады Анита Ананд на специальном брифинге объявила об очередном пакете помощи для Украины. В частности, стало известно, что Канада передаст Киеву четыре танка Leopard 2.
"Эти высококачественные бронированные машины дают солдатам тактическое преимущество на поле боя благодаря своей великолепной мобильности, огневой мощи и живучести", - сказали в министерстве.
Кроме танков, Канада передаст Украине запасные части и боеприпасы. Вооружение отправят в Украину в ближайшие недели. Также власти оставили открытой возможность передачи новых танков Leopard в будущем.
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