Генштаб ВСУ: На запорожском направлении российская армия "сдулась"

Генеральный штаб ВСУ доложил актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 26-го января 2023-го года. Идут 336-е сутки полномасштабного вторжения России.

Генштаб отмечает, что на Запорожском направлении, о котором российская сторона распространяет информацию в контексте наступления, оккупанты "сдулись":

"В то время, когда наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении. Но, видимо, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив" своей основной миссии", - говорится в сообщении.

Отметим также, что сегодня стало известно об очередном пакете военной помощи от Канады для Украины.