Генштаб ВСУ: На запорожском направлении российская армия "сдулась"
Актуальная информация с фронта
Фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил актуальную информацию с фронта – по состоянию на 18:00 26-го января 2023-го года. Идут 336-е сутки полномасштабного вторжения России.
Генштаб отмечает, что на Запорожском направлении, о котором российская сторона распространяет информацию в контексте наступления, оккупанты "сдулись":
"В то время, когда наши партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие "танковых подразделений" на Запорожском направлении. Но, видимо, свободный воздух казацкого края не подходит для "резиновых" изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив" своей основной миссии", - говорится в сообщении.
Отметим также, что сегодня стало известно об очередном пакете военной помощи от Канады для Украины.
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