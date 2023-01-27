Реал обыграл Атлетико, Аякс уволил главного тренера. Главные новости за 26 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 января

В четверг состоялись последние матчи четвертьфинала Кубка Испании. В первой игре “Атлетику” Бильбао удалось победить на выезде “Валенсию” (3:1). А во втором матче с таким же счетом “Реал” обыграл “Атлетико”. В основное время команды сыграли 1:1 (Родриго ответил на гол Мораты), а овертайме “бланкос” дожали команду Симеоне после удаления Савича. Голы забивали Бензема и Винисиус. Ранее в полуфинал вышли “Барселона” и “Осасуна”. Жеребьевка состоится 30 января.

Аякс отправил в отставку Альфреда Схредера

Главный тренер “Аякса” Альфред Схредер был уволен со своей должности сразу после игры с “Волендамом” (1:1) в 18-м туре Эредивизи. “Аякс” не может выиграть в чемпионате уже семь матчей подряд (шесть ничьих, поражение) и отстает лидирующего “Фейеноорда” на семь пунктов. “Многочисленные потери очков и отсутствие развития команды стали причинами решения”, – говорится в заявлении “Аякса”. 50-летний Схредер проработал в “Аяксе” полсезона. Летом он заменил во главе амстердамского клуба Эрика тен Хага.

"Эвертон" может пригласить на должность главного тренера сына и ассистента главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти, 33-летнего Давиде Анчелотти, сообщает Marca. Анчелотти-младший рассматривается вторым кандидатом после претендента №1, аргентинца Марсело Бьелсы, который уже прибыл в Лондон на переговоры с руководством “ирисок”. Также в поле зрения “Эвертона” остается Шон Дайч.

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин летом все-таки может покинуть испанскую команду. Такое решение связано с недоверием к игроку со стороны главного тренера, утверждает Relevo. Лунина удивило то, что Карло Анчелотти оставил его вне стартового состава на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Вильярреала" (3:2). Летом украинец рассмотрит вариант со сменой клуба, если тренером Мадрида останется Анчелотти.

АПЛ опубликовала список из пять претендентов на звание лучшего тренера месяца. В него попал и главный тренер “Брайтона” Роберто Де Дзерби. Помимо итальянца награду могут получить Микель Артета (“Арсенал”), Стив Купер (“Ноттингем Форест”), Унаи Эмери (“Астон Вилла”) и Томас Франк (“Брентфорд”).

Трансферы Шахтера и других клубов УПЛ

Легионер "Шахтера" Оларенваджу Кайоде не планирует возвращаться в Украину. 29-летний нападающий в ближайшее время станет игроком турецкого клуба "Умраниеспора". Сам же "Шахтер" интересуется 18-летним венесуэльским нападающим Кевином Келси, который выступает за уругвайский клуб "Бостон Ривер". Македонская "Шкендия" арендовала у "Ворсклы" 26-летнего полузащитника Эннура Тотре, львовский "Рух" объявил о возвращении в команду 24-летнего бразильского полузащитника Эдсон Фернандо, расположение "Зари" покинут три легионера, которые находились на просмотре в клубе (Лука Гучек, Фофана и Рамси), а “Минай” готов расстаться со словенцем Ловро Грайфонером.