Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 27 января, подытожил, что в течение предыдущих суток, 26 января, россияне осуществили 70 пусков ракет по Украине, 47 из которых были уничтожены.

Кроме того в четверг противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты.

Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сообщается, что в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.

Генштаб предупреждает, что опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается высокой.

Также сообщается, что подразделения Сил обороны в четверг отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиивка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.