  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб
В тренде

Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

ВСУ отразили атаки россиян около 11 населенных пунктов

Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 27 января, подытожил, что в течение предыдущих суток, 26 января, россияне осуществили 70 пусков ракет по Украине, 47 из которых были уничтожены.

Кроме того в четверг противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты.

Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сообщается, что в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.

Генштаб предупреждает, что опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается высокой.

Также сообщается, что подразделения Сил обороны в четверг отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиивка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.

По теме
yellow-arrow
Ракетные войска ВСУ поразили 4 пункта управления россиян
yellow-arrow
Реал обыграл Атлетико, Аякс уволил главного тренера. Главные новости за 26 февраля
yellow-arrow
Пентагон: США планируют закупить для Украины новые Abrams
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде