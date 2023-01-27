Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб
ВСУ отразили атаки россиян около 11 населенных пунктов
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 27 января, подытожил, что в течение предыдущих суток, 26 января, россияне осуществили 70 пусков ракет по Украине, 47 из которых были уничтожены.
Кроме того в четверг противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты.
Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сообщается, что в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.
Генштаб предупреждает, что опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается высокой.
Также сообщается, что подразделения Сил обороны в четверг отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиивка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.
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