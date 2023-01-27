Ракетные войска ВСУ поразили 4 пункта управления россиян
Украинская авиация нанесла 9 ударов
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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 27 января, сообщает, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Были сбиты 3 вражеских разведывательных БПЛА.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, склад боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.
Также сообщается о том, что ВСУ отбили атаки россиян возле 11 населенных пунктов.
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