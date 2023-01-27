Под 1000 россиян, много сбитых дронов и ракет. Генштаб – о потерях врага за 26 января
Цифры, с которых начинается день
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 124710 (+850) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3182 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2180 (+11) ед,
- РСЗО – 452 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+1) ед,
- самолетов – 292 (+0) ед,
- вертолетов – 283 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+47),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5001 (+15) ед,
- специальная техника – 199 (+4).
Данные уточняются.
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