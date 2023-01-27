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Под 1000 россиян, много сбитых дронов и ракет. Генштаб – о потерях врага за 26 января

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Под 1000 россиян, много сбитых дронов и ракет. Генштаб – о потерях врага за 26 января

Азов

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 124710 (+850) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3182 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6340 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2180 (+11) ед,
  • РСЗО – 452 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 221 (+1) ед,
  • самолетов – 292 (+0) ед,
  • вертолетов – 283 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+47),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5001 (+15) ед,
  • специальная техника – 199 (+4).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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