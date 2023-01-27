Европейский союз открыл новый энергетический хаб в Польше для экстренной помощи Украине
Наша энергосистема уже пережила 13 ракетных атак врага
shakhtar.com
Комиссар ЕС по урегулированию кризисов Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетили и открыли новый энергетический хаб rescEU в Польше, который станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине.
ЕС выделил Польше 114 миллионов евро на покупку генераторов для обеспечения энергетического резерва rescEU. В качестве первого шага в Украину будет доставлена 1000 новых генераторов из польского резерва rescEU в дополнение к 1400 генераторам и миллионам единиц энергетического оборудования, которые были уже предложены через Механизм гражданской защиты ЕС.
Европейский Союз предоставит полное финансирование транспортных услуг для доставки помощи из хаба в Украину. Хаб используется для доставки электрогенераторов в Украину, помогая стране поддерживать поставки электроэнергии в разгар умышленных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
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