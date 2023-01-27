В Белом доме не исключают поставку Украине истребителей F-16
ВСУ нужны самолеты
Getty Images / Global Images Ukraine
В Белом доме заявили, что США будут "очень осторожно" обсуждать идею поставки истребителей для ВСУ с Киевом и партнерами. Об этом сказал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, как сообщает Reuters. Он ожидает, что США могут сыграть ключевую роль в принятии решения о поставках истребителей.
"Предоставление Украине американских истребителей F-16? Мы не исключаем какие-либо конкретные системы. Мы всегда пытались адаптировать нашу помощь к той фазе борьбы, в которой находятся украинцы".
26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украины после решения передать танки, но в то же время некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Ранее о готовности предоставить Украине свои F-16 заявили Нидерланды.
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