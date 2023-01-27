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Украинский волейболист отказался переходить в турецкий клуб из-за россиянина

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Такое решение принял сам игрок

Украинский волейболист отказался переходить в турецкий клуб из-за россиянина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Доигровщик сборной Украины Тимофей Полуян отказался выступать за турецкий волейбольный клуб "Хекимоглу". Такое решение он принял из-за того, что за турецкую команду выступает игрок с российским паспортом.

Полуян перебрался в "Хекимоглу" из Китая, его зарегистрировали 14 января. Так как он был новичком команды, игру 16 января он пропустил. Однако после завершения поединка в клуб позвонили из Федерации волейбола Украины и призвали предоставить разрешение Полуяну покинуть клуб, сообщают в "Хекимоглу".

По информации sport.ua, представлять турецкий коллектив отказался сам Полуян, ведь не хотел играть в одной команде с россиянином Алексеем Налобиным. Сначала "Хекимоглу" требовал компенсации за игрока, однако впоследствии сторонам все же удалось договориться о расторжении отношений.

Новым клубом Тимофея станет другая команда Турции: один из лидеров первой лиги (второй по статусу дивизион страны) "Аккус". Отметим, что "Хекимоглу" в турецкой элите ведет борьбу за сохранение прописки в дивизионе.

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