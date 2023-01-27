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Польша расширит танковый пакет помощи десятками PT-91 Twardy – известно, когда они будут в Украине

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Не одними Леопардами

Польша расширит танковый пакет помощи десятками PT-91 Twardy – известно, когда они будут в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

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Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Об этом одновременно сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Сообщается, что эти 74 танка Польша передаст Украине через несколько недель. За время войны поляки поставили для ВСУ более 250 танков.

Моравецкий напомнил союзникам, что у России может быть несколько тысяч танков, по некоторым данным – даже 15 000. "Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке", – добавил Матеуш.

PT-91 Twardy – основной польский боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Базовый вариант PT-91 серийно выпускали с 1995-го по 2002-й годы. Всего для вооруженных сил Польши произвели 232 PT-91.

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В статье: война с россией Leopard Leopard 2 Леопард
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