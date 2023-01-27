Вloomberg: Несмотря на огромные потери, Путин готовит новое наступление в Украине

Путин готовит новое наступление в Украине, несмотря на огромные потери, и готовит РФ к многолетнему противостоянию с США и их союзниками. Об этом пишет авторитетное американское издание Вloomberg.

"Почти через год после полномасштабного вторжения, которое должно было длиться несколько недель, Путин готовит новое наступление в Украине, одновременно готовя свою страну к конфликту с США и их союзниками, который, как он ожидает, будет длиться годами".

По словам людей, приближенных к Кремлю, новое наступление может начаться уже в феврале или в марте, отмечают в издании. Москва стремится продемонстрировать, что оккупационные войска могут вернуть инициативу после месяцев утраты позиций. РФ в то же время хочет, чтобы Киев согласился на определенное перемирие, которое бы оставило под контролем врага оккупированную территорию. Путин до сих пор убежден, что привлечение большего количества военных и готовность принять новые жертвы позволят России победить.