Украинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder. Известно, когда будут готовы экипажи

Первая группа украинских военных прибыла в Германию для прохождения учебы на боевой машине пехоты "Marder". Об этом пишет издание Spiegel.

Группа приземлилась в Кельне 26 января, вскоре она должна приступить к тренировкам на бронемашинах. Учеба является частью военной помощи Украине, которая также получит 40 БМП "Marder". Кроме бронемашин в пакет помощи войдут 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.

Вооруженные Силы Украины начнут учиться пользоваться боевыми машинами пехоты Marder в начале февраля. Экипажи будут готовы к концу марта. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

На днях Берлин принял решение о поставках танков. В Германии скоро начнется обучение для украинских военных на танках Leopard.