Украинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder. Известно, когда будут готовы экипажи
Бронемашины немецкого производства
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая группа украинских военных прибыла в Германию для прохождения учебы на боевой машине пехоты "Marder". Об этом пишет издание Spiegel.
Группа приземлилась в Кельне 26 января, вскоре она должна приступить к тренировкам на бронемашинах. Учеба является частью военной помощи Украине, которая также получит 40 БМП "Marder". Кроме бронемашин в пакет помощи войдут 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.
Вооруженные Силы Украины начнут учиться пользоваться боевыми машинами пехоты Marder в начале февраля. Экипажи будут готовы к концу марта. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
На днях Берлин принял решение о поставках танков. В Германии скоро начнется обучение для украинских военных на танках Leopard.
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