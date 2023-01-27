  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Резников анонсировал серийное производство украинской САУ, Данилов намекнул на передачу F-16 для ВСУ
В тренде

Резников анонсировал серийное производство украинской САУ, Данилов намекнул на передачу F-16 для ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Спасибо партнерам

Резников анонсировал серийное производство украинской САУ, Данилов намекнул на передачу F-16 для ВСУ

Скриншот из видео

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников анонсировал серийное производство украинской САУ "Богдана". Артиллерийские системы калибра 155-мм будут поддерживать на поле боя танки западного производства. Их закупку Минобороны профинансировало еще весной 2022 года.

Также глава минобороны сообщил, что вскоре должны презентовать первые результаты разработки украинских БПЛА. Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно, отметил Резников.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов поделился в своих социальных сетях интересным видео, намекнув на поставки американских истребителей F-16 для ВСУ: "Скоро в небе Украины".

Читайте такжеУкраинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder

По теме
yellow-arrow
В аэропорту Внуково потерпел крушение российский президентский вертолет Ми-8
yellow-arrow
Украинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder. Известно, когда будут готовы экипажи
yellow-arrow
Вloomberg: Несмотря на огромные потери, Путин готовит новое наступление в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Данилов Алексей Резников F-16
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде