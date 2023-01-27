Резников анонсировал серийное производство украинской САУ, Данилов намекнул на передачу F-16 для ВСУ
Спасибо партнерам
Скриншот из видео
Министр обороны Алексей Резников анонсировал серийное производство украинской САУ "Богдана". Артиллерийские системы калибра 155-мм будут поддерживать на поле боя танки западного производства. Их закупку Минобороны профинансировало еще весной 2022 года.
Также глава минобороны сообщил, что вскоре должны презентовать первые результаты разработки украинских БПЛА. Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно, отметил Резников.
В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов поделился в своих социальных сетях интересным видео, намекнув на поставки американских истребителей F-16 для ВСУ: "Скоро в небе Украины".
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