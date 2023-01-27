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В аэропорту Внуково потерпел крушение российский президентский вертолет Ми-8

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В аэропорту Внуково потерпел крушение российский президентский вертолет Ми-8

Getty Images_

Новина українською

Вертолет специального летного отряда "Россия", подчиненного управлению делами президента РФ Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково". Об этом сообщают российские издания.

"Вертолет Ми-8 во время посадки во "Внуково" задел лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место выехали спасатели".

Вертолет входит в состав специального летного отряда "Россия". Ошибка пилотирования рассматривается как причина аварии.

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 60-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.

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В статье: война с россией
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