В аэропорту Внуково потерпел крушение российский президентский вертолет Ми-8
Есть пострадавшие
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Вертолет специального летного отряда "Россия", подчиненного управлению делами президента РФ Ми-8, потерпел крушение в московском аэропорту "Внуково". Об этом сообщают российские издания.
"Вертолет Ми-8 во время посадки во "Внуково" задел лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место выехали спасатели".
Вертолет входит в состав специального летного отряда "Россия". Ошибка пилотирования рассматривается как причина аварии.
Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 60-х годов. Самый массовый вертолет с двумя двигателями, один из самых массовых вертолетов в истории авиации.
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