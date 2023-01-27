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Бельгия утвердила для Украины самый большой пакет военной помощи: известно, что в него вошло

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Сумма помощи составляет 92 млн евро

Бельгия утвердила для Украины самый большой пакет военной помощи: известно, что в него вошло

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма помощи составляет 92 млн евро.

Об этом пишет HLN.

Также, по словам премьера, Бельгия направит 69 млн евро гуманитарной помощи Украине.

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"С начала этой войны наша страна прилагает много усилий для поддержки Украины. Всего наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня в Совете министров было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 92 миллионов евро", - объявил премьер.

Как пишет издание, ожидается, что Бельгия отправит:

  • ракеты AMRAAM;
  • легкое противотанковое вооружение;
  • противотанковые гранаты и пушки;
  • пулеметы Minimi;
  • автоматические винтовки типа Scar.
  • транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины;
  • топливо.

В то же время, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер добавила, что возможности поставить Украине танки пока нет.

"Мы не нашли способа ответить на этот запрос. У нас на складе их больше нет, а в торговле мы не нашли ни одного работающего", - заявила министр.

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В статье: война с россией
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