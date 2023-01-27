Украина начала готовить инфраструктуру для истребителей F-16
Юрий Игнат рассказал, чем особенный этот истребитель и сколько времени ВСУ нужно для учений
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Истребители F-16 наиболее рассматриваются для возможной передачи Украине из-за их многофункциональности. Потому что украинские военные могли выполнять на них как боевые задачи, так и усилить защиту неба.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Это (передача самолетов от союзников - ред.) очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации наших земель. Сколько времени это займет - здесь можно говорить достаточно условно, потому что есть сроки чрезвычайно большие, а в условиях войны такие сроки для обучения пилотов и инженерно-авиационного состава не подходят в условиях войны", - говорит Игнат.
По его словам, пилоты рассказывают, что могут овладеть самолетами и через несколько недель. Но, как объяснил Игнат - летать и совершать посадку - это одно, а вот воевать на этих истребителях совсем другое.
Также он рассказал, что список лётчиков, которые в случае передачи F-16 будут ими управлять, уже оформлен.
"Этот список уже давно готов. Может, будут какие-то изменения, потому что у нас война. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уже его согласовал...И речь идет не только в необходимости пилотов, но и авиационных инженеров и так далее", - обратил внимание Игнат.
Кроме того, он добавил, что необходимо готовить аэродромную инфраструктуру, чтобы пилоты могли безопасно садиться на взлетно-посадочную полосу, а "эта работа уже ведется".
"Кроме того, нужно готовить аэродромную инфраструктуру для того, чтобы пилоты могли садиться безопасно на взлетно-посадочные полосы. В этом вопросе уже работа ведется в разных регионах Украины. Подключены, в частности, и Министерство обороны, и Министерство инфраструктуры и другие профильные ведомства для того, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть", - заявил спикер.
По словам Игната, в будущем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования для гражданской и боевой авиации.
"Такая практика уже в мире есть. Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру. Украинцы могли бы начать перелеты внутри страны", - добавил спикер Воздушных сил.
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