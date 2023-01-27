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27 января ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов

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27 января ВСУ уничтожили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 27 января, на восточном направлении ВСУ уничтожен штурмовик Су-25. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

"27 января 2023 года, на восточном направлении, подразделением зенитной ракетной бригады имени гетьмана Пилипа Орлика воздушного командования "Південь" был сбит очередной российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что 27 января также был сбит вражеский вертолет Ми-8.

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В статье: война с россией
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