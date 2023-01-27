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Министр обороны Германии заявил, что о предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи"

Общие новости
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Про истребители Германия пока что категорически отказывается говорить

Министр обороны Германии заявил, что о предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской полномасштабной агрессии.

Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung.

"Я думаю, что об этом не может быть и речи. Истребители являются гораздо более сложными системами, чем боевые танки, и имеют совсем другую дальность полета и огневую мощь. Там мы бы углубились в измерения, от которых я бы сейчас очень предостерегал", - считает Писториус.

Напомним, после сообщений СМИ о том, что Украина получит танки Leopard 2 от Германии и M1 Abrams - от США глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что друзья Украины "взяли в работу" поставки самолетов F-16.

В то же время после решения о поставках основных боевых танков в Украину канцлер Германии Олаф Шольц очертил красные линии для дальнейшей военной поддержки - а именно поставки боевых самолетов или развертывание наземных войск.

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В статье: война с россией Борис Писториус
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