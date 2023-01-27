Анонсируют новые поставки? Министерство обороны Украины выставило твит с названием истребителя

Министерство обороны Украины на своей странице в твиттере выставило сообщение с надписью названия самолета-истребителя F-16, которые Украина хочет получить от своих партнеров.

F-16 — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 27, 2023

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал поставки таких самолетов в Украину. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что партнеры уже получили запрос на подобные самолеты и приняли этот вопрос на рассмотрение.

В то же время, министр обороны Германии Писториус на вопрос о F-16 для Украины ответил категорическим отказом.