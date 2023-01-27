Анонсируют новые поставки? Министерство обороны Украины выставило твит с названием истребителя
От партнеров ВСУ нужны самолеты
фото з відкритих джерел
Министерство обороны Украины на своей странице в твиттере выставило сообщение с надписью названия самолета-истребителя F-16, которые Украина хочет получить от своих партнеров.
F-16— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 27, 2023
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал поставки таких самолетов в Украину. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что партнеры уже получили запрос на подобные самолеты и приняли этот вопрос на рассмотрение.
В то же время, министр обороны Германии Писториус на вопрос о F-16 для Украины ответил категорическим отказом.
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