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Анонсируют новые поставки? Министерство обороны Украины выставило твит с названием истребителя

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От партнеров ВСУ нужны самолеты

Анонсируют новые поставки? Министерство обороны Украины выставило твит с названием истребителя

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны Украины на своей странице в твиттере выставило сообщение с надписью названия самолета-истребителя F-16, которые Украина хочет получить от своих партнеров.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал поставки таких самолетов в Украину. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что партнеры уже получили запрос на подобные самолеты и приняли этот вопрос на рассмотрение.

В то же время, министр обороны Германии Писториус на вопрос о F-16 для Украины ответил категорическим отказом.

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В статье: война с россией
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