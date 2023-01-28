  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
В тренде

Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Общие новости
(1 голосов)

Также ликвидировано 800 оккупантов

Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Січеславська бригада

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За пятницу было ликвидировано 800 человек. Также были уничтожены 54 единицы техники, в том числе по одному самолету и вертолету. Как говорится в утренней сводке Генштаба, это были Су-25 и Ми-8 соответственно.

В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 125 510 (+800 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3189 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6344 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2188 (+8) ед,
  • РСЗО – 453 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+1) ед,
  • вертолетов – 284 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,
  • специальной техники – 199 (+0).
По теме
yellow-arrow
Лунин может покинуть Реал в январе, Сити обыгрывает Арсенал в кубке. Главные новости за 27 января
yellow-arrow
Анонсируют новые поставки? Министерство обороны Украины выставило твит с названием истребителя
yellow-arrow
Министр обороны Германии заявил, что о предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде