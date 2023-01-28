Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Также ликвидировано 800 оккупантов
Січеславська бригада
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.
За пятницу было ликвидировано 800 человек. Также были уничтожены 54 единицы техники, в том числе по одному самолету и вертолету. Как говорится в утренней сводке Генштаба, это были Су-25 и Ми-8 соответственно.
В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом:
- личного состава – около 125 510 (+800 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3189 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6344 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2188 (+8) ед,
- РСЗО – 453 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+1) ед,
- вертолетов – 284 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+6),
- крылатых ракет ‒ 796 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5027 (+26) ед,
- специальной техники – 199 (+0).
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