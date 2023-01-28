Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За пятницу было ликвидировано 800 человек. Также были уничтожены 54 единицы техники, в том числе по одному самолету и вертолету. Как говорится в утренней сводке Генштаба, это были Су-25 и Ми-8 соответственно.

В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом: