Россия возвращается в спорт. Украинские клубы помогают терпеть россиян
Новый выпуск ЗУБа!
МОК уже готов возвращать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024! Как Международный Олимпийский Комитет подыгрывает России и Беларуси, почему и на каких условиях представителей страны агрессора возвращают в спорт? Почему и как украинские футбольные клубы помогают терпеть европейцам россиян? Попробуем разобраться в новом видео.
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