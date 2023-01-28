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Россия возвращается в спорт. Украинские клубы помогают терпеть россиян

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Россия возвращается в спорт. Украинские клубы помогают терпеть россиян

UA-Футбол
Новина українською

МОК уже готов возвращать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024! Как Международный Олимпийский Комитет подыгрывает России и Беларуси, почему и на каких условиях представителей страны агрессора возвращают в спорт? Почему и как украинские футбольные клубы помогают терпеть европейцам россиян? Попробуем разобраться в новом видео.

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В статье: война с россией
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