Трое погибших и шесть раненых. Российская ракета попала в населенный пункт на Донбассе
Среди пострадавших есть и дети
Донецька обласна прокуратура
Российские оккупанты утром 28 января атаковали ракетами С-300 город Константиновка в Донецкой области.
На данный момент известно о трех погибших: мужчины 33 и 70 лет, женщина 36 лет.
Также следствием попадания ракеты стало шесть раненых – у всех разная степень тяжести травм. Среди пострадавших есть и дети.
“Повреждены четыре многоэтажки, мотель, в которых от обломков снаряда и взрывной волны выбило окна, стекла и двери. Также разрушены гаражи и семь гражданских автомобилей”, - говорится в отчете Донецкой областной прокуратуре.
Город Константиновка расположен в 25 километрах от Бахмута на Запад.
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