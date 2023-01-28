Трое погибших и шесть раненых. Российская ракета попала в населенный пункт на Донбассе

Российские оккупанты утром 28 января атаковали ракетами С-300 город Константиновка в Донецкой области.

На данный момент известно о трех погибших: мужчины 33 и 70 лет, женщина 36 лет.

Также следствием попадания ракеты стало шесть раненых – у всех разная степень тяжести травм. Среди пострадавших есть и дети.

“Повреждены четыре многоэтажки, мотель, в которых от обломков снаряда и взрывной волны выбило окна, стекла и двери. Также разрушены гаражи и семь гражданских автомобилей”, - говорится в отчете Донецкой областной прокуратуре.

Город Константиновка расположен в 25 километрах от Бахмута на Запад.