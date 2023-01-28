УАФ обратилась с требованием к УЕФА и ФИФА о запрете российским клубам играть спарринги

Украинская ассоциация футбола обратилась с требованием к УЕФА и ФИФА запретить российским клубам участвовать в товарищеских матчах. Об этом сообщает The Athletic.

В частности, пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский сообщил официальное мнение УАФ на счет этого вопроса:

“Хотя игры в Турции и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта. Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, включая спортивные. Россия и ее спутница Беларусь должны быть полностью изолированы”, – сказал Гливинский в интервью The Athletic.

Кроме этого, пресс-аташе сборной Украины добавил, что украинские клубы решили отказаться от товарищеских матчей с клубами, которые сыграли с российскими коллективами. В то же время "Металлист" сегодня играл против "Локомотива" София – этот клуб проводил спарринг с "Шинником".