УАФ обратилась с требованием к УЕФА и ФИФА о запрете российским клубам играть спарринги
Даже товарищеские матчи должны быть не доступны для оккупантов
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Украинская ассоциация футбола обратилась с требованием к УЕФА и ФИФА запретить российским клубам участвовать в товарищеских матчах. Об этом сообщает The Athletic.
В частности, пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский сообщил официальное мнение УАФ на счет этого вопроса:
“Хотя игры в Турции и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.
Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, включая спортивные. Россия и ее спутница Беларусь должны быть полностью изолированы”, – сказал Гливинский в интервью The Athletic.
Кроме этого, пресс-аташе сборной Украины добавил, что украинские клубы решили отказаться от товарищеских матчей с клубами, которые сыграли с российскими коллективами. В то же время "Металлист" сегодня играл против "Локомотива" София – этот клуб проводил спарринг с "Шинником".
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