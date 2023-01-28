Генштаб: российские оккупанты продолжают оказывать физическое давление на местное население

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста тридцать девятых суток российского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и в целом совершила более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы среди мирного населения.

Опасность авиационных и ракетных ударов врага высока на всей территории Украины.

Утрачивая большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики беларусь идет подготовка подразделений 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса российской федерации.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Николаевка Черниговской области и Волфин, Муравейня, Середина Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск Сумской области.

На Слобожанском направлении, в результате минометных и артиллерийских обстрелов, ущерб понесли районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестово Донецкой области.

На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы 18 населенных пунктов. Среди них - Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении ударам подверглись Богоявленка, Угледар и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. Так, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами, заблокировали пропуска для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает.

Противник продолжает нести потери. Так, в частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы противника.