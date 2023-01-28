NaVi потерпели пятое поражение в первом дивизионе DPC

С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.

Сегодня, 28-го января украинская команда Natus Vincere проиграла коллективу Virtus.pro - со счетом 0:2.

Завтра "рожденные побеждать" в заключительном туре сыграют против Nemiga. Если Natus Vincere одержат победу, они будут боротся с One Move за сохранение слота в первом дивизионе. В случая поражения, NaVi упадут во второй дивизион.

Это поражение стало 5-м для NaVi в этом сезоне DPC. Команда одержала лишь одну победу - над One Move.

Запись поединка между Natus Vincere и VP

Таблица первого дивизиона DPC: