NaVi потерпели пятое поражение в первом дивизионе DPC
Завтра матч жизни для "рожденных побеждать"
telegram @natus_vincere_official
С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.
Сегодня, 28-го января украинская команда Natus Vincere проиграла коллективу Virtus.pro - со счетом 0:2.
Завтра "рожденные побеждать" в заключительном туре сыграют против Nemiga. Если Natus Vincere одержат победу, они будут боротся с One Move за сохранение слота в первом дивизионе. В случая поражения, NaVi упадут во второй дивизион.
Это поражение стало 5-м для NaVi в этом сезоне DPC. Команда одержала лишь одну победу - над One Move.
Таблица первого дивизиона DPC:
|№
|Команда
|М
|В
|П
|О
|1
|BetBoom
|6
|6
|0
|18
|2
|Spirit
|6
|6
|0
|18
|3
|HellRaisers
|6
|4
|2
|12
|4
|VP
|7
|4
|3
|12
|5
|DarkSide
|6
|2
|4
|6
|6
|One Move
|7
|2
|5
|6
|7
|NaVi
|6
|1
|5
|3
|8
|Nemiga
|6
|0
|6
|0
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