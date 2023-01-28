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NaVi потерпели пятое поражение в первом дивизионе DPC

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Завтра матч жизни для "рожденных побеждать"

NaVi потерпели пятое поражение в первом дивизионе DPC

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.

Сегодня, 28-го января украинская команда Natus Vincere проиграла коллективу Virtus.pro - со счетом 0:2.

Завтра "рожденные побеждать" в заключительном туре сыграют против Nemiga. Если Natus Vincere одержат победу, они будут боротся с One Move за сохранение слота в первом дивизионе. В случая поражения, NaVi упадут во второй дивизион.

Это поражение стало 5-м для NaVi в этом сезоне DPC. Команда одержала лишь одну победу - над One Move.

Запись поединка между Natus Vincere и VP

Таблица первого дивизиона DPC:

Команда М В П О
1 BetBoom 6 6 0 18
2 Spirit 6 6 0 18
3 HellRaisers 6 4 2 12
4 VP 7 4 3 12
5 DarkSide 6 2 4 6
6 One Move 7 2 5 6
7 NaVi 6 1 5 3
8 Nemiga 6 0 6 0

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В статье: NaVi Natus Vincere
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