Зеленский: Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки оружия
Речь о ATACMS и другом подобном вооружении
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 339 дня полномасштабного вторжения россиян.
"Я благодарю всех в мире – политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.
Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Ибо это нужно для защиты жизни.
Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против россии! Всем расследователям, разоблачающим пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!
Спасибо каждому и каждой, кто ликвидирует последствия российских обстрелов и спасает раненых! И, конечно, благодарю каждого нашего воина на фронте, кто защищает наши позиции и уничтожает оккупантов!
Особо хочу отметить сегодня подразделения, наиболее результативно защищающие именно Донецкую область. 21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады – спасибо за стойкость и отражение российских штурмов! Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад – спасибо за меткость! 92-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам, ребята! Спасибо всем, кто ежедневно и каждую ночь дает для Украины необходимый результат!
И на каждый российский обстрел мы ответим обязательно. Слава Украине!", – рассказал президент.
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