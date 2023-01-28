  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки оружия
В тренде

Зеленский: Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки оружия

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Речь о ATACMS и другом подобном вооружении

Зеленский: Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки оружия

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 339 дня полномасштабного вторжения россиян.

"Я благодарю всех в мире – политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора.

Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Ибо это нужно для защиты жизни.

Я благодарю всех, кто нам помогает усиливать санкции против россии! Всем расследователям, разоблачающим пути, которые использует государство-террорист, пытаясь обойти санкции!

Спасибо каждому и каждой, кто ликвидирует последствия российских обстрелов и спасает раненых! И, конечно, благодарю каждого нашего воина на фронте, кто защищает наши позиции и уничтожает оккупантов!

Особо хочу отметить сегодня подразделения, наиболее результативно защищающие именно Донецкую область. 21-й отдельный батальон 56-й отдельной мотопехотной бригады – спасибо за стойкость и отражение российских штурмов! Воины 26-й и 55-й отдельных артиллерийских бригад – спасибо за меткость! 92-я отдельная механизированная бригада – спасибо вам, ребята! Спасибо всем, кто ежедневно и каждую ночь дает для Украины необходимый результат!

И на каждый российский обстрел мы ответим обязательно. Слава Украине!", – рассказал президент.

По теме
yellow-arrow
Видеодайджест за 339-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
NaVi потерпели пятое поражение в первом дивизионе DPC
yellow-arrow
Генштаб: российские оккупанты продолжают оказывать физическое давление на местное население
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Zelenskiy / Official

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде