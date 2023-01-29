ВСУ за субботу отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 29 января сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 32 авиационных удара и произвели более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения. При этом по всей Украине сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов.

Россияне продолжают наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведут оборону.

В субботу подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Билогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиивка, Бахмут, Ивановское, Клищиивка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

Россияне продолжают вести огонь вдоль линии соприкосновения из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. По информации Генштаба, под обстрелы попали районы 97 населенных пунктов.

В то же время авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.