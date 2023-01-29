Армия РФ потеряла 650 солдат за 28 января - Генштаб ВСУ
ВСУ также уничтожили 8 танков
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24-го февраля 2022 года по 29 января 2023 года.
За субботу, 28 января было ликвидировано еще 650 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 126 160 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 47 единиц техники, в том числе 8 танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 3197 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6366 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 2195 (+7) ед,
- РСЗО - 453 (+0) ед,
- средства ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5037 (+10) ед,
- специальная техника – 199 (+0).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Марсель - Монако 1:1. Обзор матча и видео голов
- Лига 1. Монако прервал победную серию Марселя
- Шахтер - лидер в мире по количеству выходных трансферов за 2022 год
- УАФ показала письмо от ФИФА и УЕФА с предупреждением об исключении Украины
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн