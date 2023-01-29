Армия РФ потеряла 650 солдат за 28 января - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян начиная с 24-го февраля 2022 года по 29 января 2023 года.

За субботу, 28 января было ликвидировано еще 650 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 126 160 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 47 единиц техники, в том числе 8 танков.

Потери россиян в технике: