Залужный: Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти Героев Крут выступил с обращением к украинцам:

“Память делает нас сильнее.

Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства.

Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и 2022 лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия.

Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли. Должны быть сильны настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата”, - отметил Залужный.