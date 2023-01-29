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Залужный: Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли

Общие новости
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Цена поражения слишком высока

Залужный: Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли

Головнокомандувач ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти Героев Крут выступил с обращением к украинцам:

“Память делает нас сильнее.

Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства.

Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и 2022 лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия.

Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли. Должны быть сильны настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата”, - отметил Залужный.

Напомним, что Украина с 2003 года 29 января отмечает День памяти Героев Крут, как памятную дату борьбы за независимость Украины. Ориентировочно в этот день 105 лет назад состоялось сражение между Красной гвардией и Армией УНР под станцией Круты в Киевской области. Тогда на защиту Украины стали киевские курсанты в количестве 500-600 человек, которые смогли затормозить наступление четырехтысячного большевистского оккупационного войска.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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