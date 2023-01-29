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Новоиспеченный президент Чехии Павел запланировал свой визит в Украину – СМИ

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Сразу хочет встретиться с Зеленским

Новоиспеченный президент Чехии Павел запланировал свой визит в Украину – СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел в воскресенье 29 января позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает чешское издание Pravda.sk.

В том числе Павел хочет обсудить с Зеленским свой визит в Украину. Он планирует прибыть в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Чиновница не против такой идеи.

Отметим, что вчера, 28 января, стало известно о победе бывшего генерала НАТО Петра Павла во втором туре президентских выборов в Чехии над бизнесменом-популистом Андреем Бабишем. Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter уже поздравил Павла с новоиспеченной должностью на чешском и украинском языках:

“Поздравляю Генерала Павла с убедительной победой на выборах Президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы”, - говорится в обращении Гаранта.

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В статье: Владимир Зеленский
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