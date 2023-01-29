Вступление Швеции в НАТО официально приостановлено из-за позиции Турции
Скандинавская страна вынуждена искать другие пути
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События последних недель заставили сделать временную паузу в процессе вступления Швеции в полноправное членство в НАТО. Об этом в интервью местным СМИ заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билстрем.
"События последних нескольких недель временно обусловили постановку процесса на паузу. Правительство Швеции продолжает пытаться сдвинуть процесс с мертвой точки", – сказал Билстрем.
По словам министра, его ведомство приложило много усилий к смягчению возмущения, вызванного протестом в Стокгольме, и ожидает, что на смену антишведским настроениям понадобится время.
Ранее Турция пообещала блокировать вступление Швеции в НАТО из-за сожжения Корана в центре Стокгольма.
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