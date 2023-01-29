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Вступление Швеции в НАТО официально приостановлено из-за позиции Турции

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Скандинавская страна вынуждена искать другие пути

Вступление Швеции в НАТО официально приостановлено из-за позиции Турции

Getty Images

Новина українською

События последних недель заставили сделать временную паузу в процессе вступления Швеции в полноправное членство в НАТО. Об этом в интервью местным СМИ заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билстрем.

"События последних нескольких недель временно обусловили постановку процесса на паузу. Правительство Швеции продолжает пытаться сдвинуть процесс с мертвой точки", – сказал Билстрем.

По словам министра, его ведомство приложило много усилий к смягчению возмущения, вызванного протестом в Стокгольме, и ожидает, что на смену антишведским настроениям понадобится время.

Ранее Турция пообещала блокировать вступление Швеции в НАТО из-за сожжения Корана в центре Стокгольма.

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В статье: Швеция Турция НАТО
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Источник:
news.cn

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