Вступление Швеции в НАТО официально приостановлено из-за позиции Турции

События последних недель заставили сделать временную паузу в процессе вступления Швеции в полноправное членство в НАТО. Об этом в интервью местным СМИ заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билстрем.

"События последних нескольких недель временно обусловили постановку процесса на паузу. Правительство Швеции продолжает пытаться сдвинуть процесс с мертвой точки", – сказал Билстрем.

По словам министра, его ведомство приложило много усилий к смягчению возмущения, вызванного протестом в Стокгольме, и ожидает, что на смену антишведским настроениям понадобится время.

Ранее Турция пообещала блокировать вступление Швеции в НАТО из-за сожжения Корана в центре Стокгольма.