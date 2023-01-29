Бывший футболист Таврии, Перемогы и Сум погиб под Бахмутом

Бывший футболист ряда украинских клубов Руслан Курдас погиб под “Бахмутом” на войне против России. Об этом сообщает журналист Дмитрий Москаленко.

Ему было 28 лет. С января 2022 года Курдас находился без футбольного контракта. Последним клубом игрока были "Сумы".

Руслан был воспитанником запорожского футбола. За свою карьеру он выступал в составах "Таврии", "Перемогы", "Динамо" (Хмельницкий), "Металлурга" (Запорожье), "Кристалла" (Чортков) и еще в любительских коллективах. В том числе играл и в матчах Кубка Украины.

В общей сложности на профессиональном уровне на счету Курдаса 71 матч. Также он выступал на областном и всеукраинском любительском уровнях.