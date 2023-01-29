  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бывший футболист Таврии, Перемогы и Сум погиб под Бахмутом
В тренде

Бывший футболист Таврии, Перемогы и Сум погиб под Бахмутом

Общие новости
(2 голосов)

Вечная память героя

Бывший футболист Таврии, Перемогы и Сум погиб под Бахмутом

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший футболист ряда украинских клубов Руслан Курдас погиб под “Бахмутом” на войне против России. Об этом сообщает журналист Дмитрий Москаленко.

Ему было 28 лет. С января 2022 года Курдас находился без футбольного контракта. Последним клубом игрока были "Сумы".

Руслан был воспитанником запорожского футбола. За свою карьеру он выступал в составах "Таврии", "Перемогы", "Динамо" (Хмельницкий), "Металлурга" (Запорожье), "Кристалла" (Чортков) и еще в любительских коллективах. В том числе играл и в матчах Кубка Украины.

В общей сложности на профессиональном уровне на счету Курдаса 71 матч. Также он выступал на областном и всеукраинском любительском уровнях.

По теме
yellow-arrow
Макрон и Шольц заявили, что и дальше будут вести переговоры с Владимиром Путиным
yellow-arrow
Артем Кравец завершил карьеру футболиста
yellow-arrow
Вступление Швеции в НАТО официально приостановлено из-за позиции Турции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Бахмут
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде