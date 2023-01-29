Макрон и Шольц заявили, что и дальше будут вести переговоры с Владимиром Путиным

Президент Франции Мануэль Макрон заявил, что у него есть желание и дальше "говорить с Россией". Главы государства даже не волнует критика, которая льется на него в связи с его диалогами с диктатором Владимиром Путином. Его слова передает TF1 INFO.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - сказал Макрон на приеме в Елисейском дворце.

Кроме президента Франции с подобным заявлением выступил и канцлер Германии Олаф Шольц: