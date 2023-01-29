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Макрон и Шольц заявили, что и дальше будут вести переговоры с Владимиром Путиным

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Все еще надеются на мир не на поле боя

Макрон и Шольц заявили, что и дальше будут вести переговоры с Владимиром Путиным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Мануэль Макрон заявил, что у него есть желание и дальше "говорить с Россией". Главы государства даже не волнует критика, которая льется на него в связи с его диалогами с диктатором Владимиром Путином. Его слова передает TF1 INFO.

"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - сказал Макрон на приеме в Елисейском дворце.

Кроме президента Франции с подобным заявлением выступил и канцлер Германии Олаф Шольц:

“Я также буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну.

Иногда мы также обсуждали конкретные вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и Запорожской АЭС, но мне важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как мир исходит из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск”, - сказал немецкий чиновник в интервью Tagesspiegel, пишет Welt.

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В статье: Владимир Путин война с россией Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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