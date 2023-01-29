Макрон и Шольц заявили, что и дальше будут вести переговоры с Владимиром Путиным
Все еще надеются на мир не на поле боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Мануэль Макрон заявил, что у него есть желание и дальше "говорить с Россией". Главы государства даже не волнует критика, которая льется на него в связи с его диалогами с диктатором Владимиром Путином. Его слова передает TF1 INFO.
"Некоторые лица в то или иное время могли упрекнуть меня в диалоге с Россией, но я буду продолжать разговаривать с РФ", - сказал Макрон на приеме в Елисейском дворце.
Кроме президента Франции с подобным заявлением выступил и канцлер Германии Олаф Шольц:
“Я также буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. Именно Путин должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну.
Иногда мы также обсуждали конкретные вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и Запорожской АЭС, но мне важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как мир исходит из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск”, - сказал немецкий чиновник в интервью Tagesspiegel, пишет Welt.
Популярное сейчас
- Артем Кравец завершил карьеру футболиста
- Морган: Роналду не уважали ни менеджер, ни высшее руководство Манчестер Юнайтед
- Динамо проиграло, Кривцов может уехать в США, Цыганков ждет. Главные новости за 28 января
- В ВСУ доложили, что Силы обороны отошли от Соледара
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО