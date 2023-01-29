Российская артиллерия атакует Херсон. Снаряды попали в больницу

Херсон находился под массовым ударом российской артиллерии. Об этом сообщает Херсонская ОГА.

“Враг гатит по жилым кварталам города. В настоящее время известно о многих пострадавших: раненых и погибших”, - говорится в обращении от 14:57.

На официальной странице Министерства здравоохранения была обнародована информация о том, что была обстреляна клиническая больница Херсона. Ранение получила одна из медсестер.