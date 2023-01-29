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Российская артиллерия атакует Херсон. Снаряды попали в больницу

Общие новости
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Есть раненые и погибшие

Российская артиллерия атакует Херсон. Снаряды попали в больницу

россми

Новина українською

Херсон находился под массовым ударом российской артиллерии. Об этом сообщает Херсонская ОГА.

“Враг гатит по жилым кварталам города. В настоящее время известно о многих пострадавших: раненых и погибших”, - говорится в обращении от 14:57.

На официальной странице Министерства здравоохранения была обнародована информация о том, что была обстреляна клиническая больница Херсона. Ранение получила одна из медсестер.

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В статье: война с россией Херсон
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