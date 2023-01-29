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Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты, так как боится эскалации конфликта с Россией, - Шольц

Общие новости
(1 голосов)

Канцлер рассказал о "красных линиях" германского правительства

Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты, так как боится эскалации конфликта с Россией, - Шольц

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки". Кроме того, Берлин хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мое отношение к поставкам Украине боевых самолетов не изменилось. Не нужно вступать в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения.

Если в Германии начнутся очередные дебаты после того, как только было принято решение о поставках Украины танков Leopard 2, это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям", - сказал Шольц.

Напомним, ранее Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

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В статье: Германия война с россией Олаф Шольц
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Источник:
Tagesspiegel

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
29.01.2023 в 16:24
Авжеж боїться!НІмеччина така слабенька країна, не дасть відсіч!
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