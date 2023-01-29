Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты, так как боится эскалации конфликта с Россией, - Шольц

Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки". Кроме того, Берлин хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мое отношение к поставкам Украине боевых самолетов не изменилось. Не нужно вступать в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения. Если в Германии начнутся очередные дебаты после того, как только было принято решение о поставках Украины танков Leopard 2, это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям", - сказал Шольц.