Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты, так как боится эскалации конфликта с Россией, - Шольц
Канцлер рассказал о "красных линиях" германского правительства
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Германия не будет передавать Украине современные истребители, чтобы не "повышать ставки". Кроме того, Берлин хочет избежать возможной эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мое отношение к поставкам Украине боевых самолетов не изменилось. Не нужно вступать в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения.
Если в Германии начнутся очередные дебаты после того, как только было принято решение о поставках Украины танков Leopard 2, это произведет несерьезное впечатление и подорвет доверие граждан к государственным решениям", - сказал Шольц.
Напомним, ранее Шольц заявил, что хочет и
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