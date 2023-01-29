Ирина Геращенко выиграла турнир в Нанте с рекордом соревнований

В субботу, 28 января, украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила в секторе прыжков в высоту на турнире Meeting Nantes Métropole Indoor 2023 во Франции.

Воспитанница Ирины Пустовойт начала прыжки с высоты 1.80 м, преодоленной с первой попытки. До 1.93 Геращенко шла нога в ногу с француженкой Навал Менике, которая по попыткам даже опережала украинку. 1.91 стали для Мэнике повторением рекорда в помещении, а вот установить новый ей уже не удалось.

Ирина же со второй попытки преодолела 1.93 метра, чем не только обеспечила себе победу, но и установила рекорд соревнований, превзойдя достижение трехлетней давности Бетан Партридж на два сантиметра. Уже в статусе победительницы Геращенко попробовала силы на 1.97 м, однако на этот раз планка не подчинилась, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Заметим, что Геращенко ранее взяла серебро на турнире в немецком Котбусе. Золото тогда досталось Ярославе Магучих.