Массированный обстрел Херсона: известно о по меньшей мере трех погибших
Обстрел россиянами велся из РСЗО
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Автор невідомий
В результате российских обстрелов Херсона сегодня днем есть жертвы.
По информации Херсонской областной военной администрации,
На данный момент известно о восьми пострадавших: три человека погибли (два мужчины и женщина), пятеро получили ранения разной степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Херсонская областная прокуратура добавляет, что точное количество пострадавших уточняется.
Среди пострадавших медсестра, которая на момент российской атаки находилась в областной больнице. Ее уже прооперировали.
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