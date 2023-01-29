Массированный обстрел Херсона: известно о по меньшей мере трех погибших

В результате российских обстрелов Херсона сегодня днем есть жертвы.

По информации Херсонской областной военной администрации, вражеская артиллерия била по жилым кварталам областного центра. Повреждены Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома. Также под обстрелом оказались линии электропередачи, газопроводы, автотранспорт.

На данный момент известно о восьми пострадавших: три человека погибли (два мужчины и женщина), пятеро получили ранения разной степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Херсонская областная прокуратура добавляет, что точное количество пострадавших уточняется.

Среди пострадавших медсестра, которая на момент российской атаки находилась в областной больнице. Ее уже прооперировали.