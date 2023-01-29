Генштаб: ВСУ поразили две радиолокационные станции россиян

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста сороковых суток российского широкомасштабного вторжения.

Противник в течение этих суток произвел 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, и по населенным пунктам, что неподалеку от линии столкновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Остается высокая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях обороняется на ранее занятых рубежах.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах республики беларусь идет подготовка подразделений противника. Враждебных наступательных группировок не обнаружено.

Вместе с тем, противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Хриновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дубравы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь на Донетчине; Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник совершил артиллерийский обстрел пригорода и самого города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкий Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 радиолокационные станции врага и склад боеприпасов.