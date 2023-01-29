NaVi вылетели во второй дивизион DPC
Ужасная игра от "рожденных побеждать"
telegram @natus_vincere_official
С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.
Сегодня, 29-го января украинская команда Natus Vincere в заключительном туре проиграла коллективу Nemiga - со счетом 0:2.
Таким образом, "рожденные побеждать" потерпели 6-е поражение на турнире, заняли последнее место в группе и упали во второй дивизион. За весь сезон NaVi одержали лишь одну победу в серии - над One Move.
Вторая карта между Natus Vincere и Nemiga
Таблица первого дивизиона DPC:
|№
|Команда
|М
|В
|П
|О
|1
|BetBoom
|6
|6
|0
|18
|2
|Spirit
|6
|6
|0
|18
|3
|HellRaisers
|7
|5
|2
|12
|4
|VP
|7
|4
|3
|12
|5
|One Move
|7
|2
|5
|6
|6
|DarkSide
|7
|2
|5
|6
|7
|Nemiga
|7
|1
|6
|3
|8
|NaVi
|7
|1
|6
|3
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