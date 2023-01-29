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NaVi вылетели во второй дивизион DPC

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Ужасная игра от "рожденных побеждать"

NaVi вылетели во второй дивизион DPC

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.

Сегодня, 29-го января украинская команда Natus Vincere в заключительном туре проиграла коллективу Nemiga - со счетом 0:2.

Таким образом, "рожденные побеждать" потерпели 6-е поражение на турнире, заняли последнее место в группе и упали во второй дивизион. За весь сезон NaVi одержали лишь одну победу в серии - над One Move.

Первая карта между Natus Vincere и Nemiga

Вторая карта между Natus Vincere и Nemiga

Таблица первого дивизиона DPC:

Команда М В П О
1 BetBoom 6 6 0 18
2 Spirit 6 6 0 18
3 HellRaisers 7 5 2 12
4 VP 7 4 3 12
5 One Move 7 2 5 6
6 DarkSide 7 2 5 6
7 Nemiga 7 1 6 3
8 NaVi 7 1 6 3

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В статье: NaVi Natus Vincere
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