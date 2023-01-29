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Зеленский: В некоторых своих войнах россия теряла в целом меньше, чем под Бахмутом

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Традиционное обращение президента

Зеленский: В некоторых своих войнах россия теряла в целом меньше, чем под Бахмутом

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 340 дня полномасштабного вторжения россиян.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего, в Донецкой и на южных направлениях.

Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону.

Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом.

И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов.

И очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки наших партнеров. Скорость снабжения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.

россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины.

На этой неделе мы имеем значительные оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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