Зеленский - о возвращении спортсменов РФ к соревнованиям: Шокирует, что приходится убеждать бюрократов отказаться от поддержки государства-террориста

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разговоры в Международном олимпийском комитете по возвращению российских спортсменов в большой спорт. По словам главы украинского государства, он связался по этому поводу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его слова из вечернего обращения цитирует официальное интернет-представительство Президента Украины.

"В таких условиях, на фоне таких постоянных российских террористических ударов по нашим городам и селам, на фоне постоянных российских штурмов, которые пытаются не оставить просто ни одной целой стены, даже шокирует, что приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста.

Попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры – это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым. Вроде бы можно закрыть глаза на то, что Россия делает с Херсоном, Харьковом, Бахмутом и Авдеевкой.

Сегодня направил письмо господину Президенту Макрону как раз по этому поводу и в продолжение нашего с ним разговора, который состоялся 24 января.

Готовясь к парижской Олимпиаде, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма.

В первой половине XX века в Европе было допущено слишком много ошибок, которые привели к страшным трагедиям. Была и значительная олимпийская ошибка. Олимпийское движение и государства-террористы точно не должны пересекаться", - заявил Зеленский.