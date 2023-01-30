Россияне вчера почти не использовали авиацию, ВСУ отразили атаки около 10 населенных пунктов
Украинская авиация нанесла три удара по врагу
Танк ЗСУ, фото - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку понедельника, 30 января. Сообщается, что армия РФ в течение воскресенья нанесла один авиационный и 3 ракетных удара, один из которых - по Харькову. Совершила 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Генштаб предупреждает, что остается высокой угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Враг ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.
Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Билогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковиивка, Бахмут, Ивановское, Клищиивка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
Россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Из артиллерии, минометов, танков и РСЗО бьют по населенным пунктам в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
В свою очередь украинская авиация в течение 29 января нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационных станции, склад боеприпасов и другой важный объект противника.
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