Полтысячи хороших россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 29 января
Техники не очень много
67 ОМБр ДУК
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 126650 (+490) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3201 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6369 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2196 (+1) ед,
- РСЗО – 453 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4) ед,
- специальная техника – 199 (+0).
Данные уточняются.
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