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Полтысячи хороших россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 29 января

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Техники не очень много

Полтысячи хороших россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 29 января

67 ОМБр ДУК

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 126650 (+490) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3201 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6369 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2196 (+1) ед,
  • РСЗО – 453 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5041 (+4) ед,
  • специальная техника – 199 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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