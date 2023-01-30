Есть погибшая. Известны последствия удара россиян по жилому дому в центре Харькова

Вчера поздно вечером, 29 января, российская федерация ударила по жилому дому в центре Харькова. Около 23:00 в городе раздалась сирена, во время воздушной тревоги в 4-этажку в Киевском районе прилетела вражеская ракета С-300.

В здании вспыхнул пожар. Все службы сразу выехали на место для того, чтобы начать спасательные работы. В результате удара погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом и чудом остался невредим. Трое жителей пострадали, получили легкие травмы.

В 3:20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы продолжаются. Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте.