Есть погибшая. Известны последствия удара россиян по жилому дому в центре Харькова
Без жертв, к сожалению, не обошлось
Синегубов Телеграм-канал
Вчера поздно вечером, 29 января, российская федерация ударила по жилому дому в центре Харькова. Около 23:00 в городе раздалась сирена, во время воздушной тревоги в 4-этажку в Киевском районе прилетела вражеская ракета С-300.
В здании вспыхнул пожар. Все службы сразу выехали на место для того, чтобы начать спасательные работы. В результате удара погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом и чудом остался невредим. Трое жителей пострадали, получили легкие травмы.
В 3:20 пожар был ликвидирован. Спасательные работы продолжаются. Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте.
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