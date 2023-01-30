Резников – о поставках истребителей, ситуации на востоке и сроках прибытия западных танков

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью канадскому телеканалу CBC. Он отметил, что реактивные истребители и дальнобойные ракеты нужны Украине для нанесения ударов по российским складами топлива и боеприпасам, а также командным пунктам.

Резников надеется, что новые две недели обсуждений с европейскими и североамериканскими союзниками по военной авиации приведут уже к обязательствам. Также господин министр прокомментировал другие темы:

"Для меня все, что невозможно сегодня – будет возможно завтра".

"До марта Украина надеется получить танки и подготовленных к управлению ими военных"

"Надеюсь, что этот год станет годом победы".

"Ситуация на востоке страны остается сложной, но контролируемой".

"Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и антикоррупционным практикам".