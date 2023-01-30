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Резников – о поставках истребителей, ситуации на востоке и сроках прибытия западных танков

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Резников – о поставках истребителей, ситуации на востоке и сроках прибытия западных танков

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью канадскому телеканалу CBC. Он отметил, что реактивные истребители и дальнобойные ракеты нужны Украине для нанесения ударов по российским складами топлива и боеприпасам, а также командным пунктам.

Резников надеется, что новые две недели обсуждений с европейскими и североамериканскими союзниками по военной авиации приведут уже к обязательствам. Также господин министр прокомментировал другие темы:

  • "Для меня все, что невозможно сегодня – будет возможно завтра".
  • "До марта Украина надеется получить танки и подготовленных к управлению ими военных"
  • "Надеюсь, что этот год станет годом победы".
  • "Ситуация на востоке страны остается сложной, но контролируемой".
  • "Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и антикоррупционным практикам".
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В статье: война с россией Алексей Резников
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Источник:
CBC

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