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В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей F-16 нужно для закрытия неба над Украиной

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В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей F-16 нужно для закрытия неба над Украиной

DoD US

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Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что для надежной защиты неба над Украиной необходимо говорить о, "по меньшей мере, 5 бригадах, по три эскадрильи в каждой".

"Такое количество самолетов сможет обеспечить охрану воздушного пространства такого огромного государства как Украина, конечно, вместе с системами ПВО".

Одна эскадрилья – это 12 машин, то есть речь идет о 180 самолетах. Для сравнения, на вооружении в Польше сейчас 48 истребителей F-16. Необходимое количество самолетов будет иметь ценник примерно в 30 миллиардов долларов.

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В статье: война с россией F-16 Юрий Игнат
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Источник:
defence-ua.com

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