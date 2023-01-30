В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей F-16 нужно для закрытия неба над Украиной
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DoD US
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что для надежной защиты неба над Украиной необходимо говорить о, "по меньшей мере, 5 бригадах, по три эскадрильи в каждой".
"Такое количество самолетов сможет обеспечить охрану воздушного пространства такого огромного государства как Украина, конечно, вместе с системами ПВО".
Одна эскадрилья – это 12 машин, то есть речь идет о 180 самолетах. Для сравнения, на вооружении в Польше сейчас 48 истребителей F-16. Необходимое количество самолетов будет иметь ценник примерно в 30 миллиардов долларов.
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Источник:defence-ua.com
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