В Воздушных силах рассказали, сколько истребителей F-16 нужно для закрытия неба над Украиной

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что для надежной защиты неба над Украиной необходимо говорить о, "по меньшей мере, 5 бригадах, по три эскадрильи в каждой".

"Такое количество самолетов сможет обеспечить охрану воздушного пространства такого огромного государства как Украина, конечно, вместе с системами ПВО".

Одна эскадрилья – это 12 машин, то есть речь идет о 180 самолетах. Для сравнения, на вооружении в Польше сейчас 48 истребителей F-16. Необходимое количество самолетов будет иметь ценник примерно в 30 миллиардов долларов.