Премьер-министр Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС в течение следующих двух лет

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил в интервью Politico об амбициозном плане членства в Европейском Союзе в течение двух лет.

"У нас очень амбициозный план присоединения к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы можем уже иметь этот предвступительный этап переговоров. Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию соглашений".

Шмыгаль имел в виду соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановлении таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год и "активном прогрессе" в присоединении к схеме платежей SEPA, а также включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что до вступления Украины могут пройти "десятилетия".