Премьер-министр Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС в течение следующих двух лет
"Амбициозный план"
YNA
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил в интервью Politico об амбициозном плане членства в Европейском Союзе в течение двух лет.
"У нас очень амбициозный план присоединения к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы можем уже иметь этот предвступительный этап переговоров. Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию соглашений".
Шмыгаль имел в виду соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановлении таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год и "активном прогрессе" в присоединении к схеме платежей SEPA, а также включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что до вступления Украины могут пройти "десятилетия".
"Даже лидеры ЕС, поддержавшие предоставление Украине статуса кандидата на своем саммите в июне прошлого года, в частных разговорах признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС растянута на несколько лет", – говорится в статье.
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