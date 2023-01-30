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Премьер-министр Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС в течение следующих двух лет

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"Амбициозный план"

Премьер-министр Шмыгаль: Украина хочет вступить в ЕС в течение следующих двух лет

YNA

Новина українською

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил в интервью Politico об амбициозном плане членства в Европейском Союзе в течение двух лет.

"У нас очень амбициозный план присоединения к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы можем уже иметь этот предвступительный этап переговоров. Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию соглашений".

Шмыгаль имел в виду соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановлении таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год и "активном прогрессе" в присоединении к схеме платежей SEPA, а также включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что до вступления Украины могут пройти "десятилетия".

"Даже лидеры ЕС, поддержавшие предоставление Украине статуса кандидата на своем саммите в июне прошлого года, в частных разговорах признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС растянута на несколько лет", – говорится в статье.

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В статье: Денис Шмыгаль ЕС Европейский союз
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Источник:
politico.eu

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