Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО
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Getty Images / Global Images Ukraine
Польша вернется к идее отправки истребителей в Украину в рамках международной авиационной коалиции, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В то же время Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сделал важную публикацию в своем Telegram-канале:
"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения".
Как известно, самолеты станут одной из главных тем на Rammstein 14 февраля. Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для надежной защиты неба над Украиной ВСУ необходимы 180 самолетов F-16. Такое количество истребителей будет иметь ценник примерно в 30 миллиардов долларов.
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