"Как Давид Голиафа". Буданов – о том, как будет выглядеть победа, адаптации техники и подрыве режима путина

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов дал большое интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska:

"Происходящее является свидетельством уникальности украинской армии. А если серьезно, то все очень просто: мы быстро адаптируем и совершенствуем старое оборудование. Это правда, мы часто используем более старый тип техники, но адаптированный к новым задачам и вызовам. Иногда мы делаем это лучше, чем его создатели. Мы также быстро учимся новому. Это требует от нас каждый день доказывать на поле боя, в реальном бою".

Будущую победу Украины начальник ГУР МО Украины сравнивает с разгромом испанской Непобедимой армады, призывая не относиться к войне как к статическому процессу:

"Прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном. Это ошибка. По-моему, это живая субстанция. Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию… Мы, украинцы, помогли миру развеять истории о непобедимой русской армии. Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы первой англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию россии. Так же, как Давид победил Голиафа".

Руководитель ГУР МО Украины также отметил, что активный анализ противника, состояния его армии, логистики, производственных циклов, проблем и ментальных вызовов военно-политического руководства России позволяет предусматривать его дальнейшие действия.

"Значительные изменения мы видим и в самом российском государстве. Всплывшие после полномасштабного вторжения, после введения санкций и после возвращения домой тысяч черных мешков с телами погибших в Украине россиян. Все это работает, потому что с каждым днем постепенно разрушает режим путина, подрывает его".

Что касается будущих отношений между Россией и Украиной, то руководитель военной разведки Украины прогнозирует "очень сложный процесс".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в Интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мнение, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. Однако мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия путина! Мы не знаем, каким будет будущее России. На сколько частей она распадется и с кем нам придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях".

По словам Кирилла Буданова, задача Украины – это системное и государственное ослабление России, для чего следует активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, правовые, гуманитарные и образовательные.